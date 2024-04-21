Zeydan: Kayyum, Van Büyükşehir Belediyesi'ni 8,5 milyar TL borca sokmuş

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, kayyum yönetiminin belediyeyi 8,5 milyar TL borca soktuğunu belirterek, "Hukuki anlamda ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Van Büyükşehir Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdullah Zeydan başkanlığında gerçekleştirdi.

Zeydan, kayyumdan dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleriyle birlikte 8,5 milyar TL borcu olduğunu söyledi.

Oluşan borç nedeniyle belediyenin asli görevlerini dahi yerine getiremez duruma geldiğini belirten Zeydan, "Ne yazık ki belediyemizde büyük bir tahribat var. Bu tahribatı da tüm meclis üyeleriyle birlikte göreceğiz. 2022 yılında bu borç sadece 400 milyon TL iken, son 1,5 yılda yeni valinin atanmasıyla borç 8,5 milyar TL'ye ulaşmış. Belediyelerin de kendi sorumlulukları vardır. Bizim sorumluluklarımız da yol, içme suyu, kanalizasyon, çevre sorunları, park ve bahçeler olmasıyla beraber asli hizmetler dururken, maalesef kayyum döneminde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapması gereken bütün yatırımları ve ihaleleri belediye üzerinden yapıp, büyük bir külfet oluşturulmuştur. Bu borcu da bankalardan çok yüksek faizlerle krediler çekerek yapmışlar" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Zeydan, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti’nde yasalar bellidir. Her bakanlığın bütçesi vardır. Bu bütçelerle de bakanlıklar aslı görevlerini yerine getirip, okullar yapıp spor salonları inşa ederler. Fakat bütün bunlar Van’da belediye üzerinden yapılmış. Elbette ki bunun için İçişleri Bakanlığından müfettiş taleplerimiz olacak ve böyle belediyeyi asli görevini yapamaz hale getiren bu milletin hakkını başka kuramlara, yandaşlarına peşkeş çeken, yüksek faizlerle kredi çekenler hakkında da hukuki anlamda ne gerekiyorsa yapacağız."