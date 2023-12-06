Zeynep Altıok Akatlı, Urla için CHP’den aday oldu: Yolumuz açık, solumuz açık olsun!

Zeynep Altıok Akatlı, Urla’dan CHP belediye başkan aday adayı olduğunu açıklayarak, “Yolumuz açık solumuz açık olsun” dedi.

Eski CHP milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İzmir’in Urla ilçesi belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Önceki dönemde CHP’li Urla belediyesine kayyum atandığını hatırlatan Akatlı, adaylık açıklamasında ‘sol’ vurgusu yaptı.

Akatlı’nın açıklaması şöyle:

“Dün itibariyle yerel seçimler için CHP aday adaylığı sürecini tamamlamış bulunuyoruz. 2019 yılında yüzde 67 gibi rekor bir oy oranıyla kazandığımız ama yanlış bir aday tercihi ile kayyum yönetimine geçen Urla için CHP'den 45 aday adayının başvuru yapması yaşanan süreç sonrasında ilçenin politik duyarlılığına işaret ediyor. Ayrıca Urla için 12 kadının adaylık başvurusu yapması da Urla'nın Atatürkçü, laik, çağdaş bir Cumhuriyet kenti olduğunu göstergesidir. İlçemizin demografik çeşitliliği ve kültürel zenginliğiyle yeniden hak ettiği gibi yönetileceği bir gelecek için, ‘Urla Belediye Başkanlığı’ için adayım. Yolumuz açık solumuz açık olsun! Urla için, #yenidenALTIOK."