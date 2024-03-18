Zeynep Bastık, ilk 50'ye girdi

Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan', dünyaca ünlü şarkıcıların şarkılarının listelendiği Spotify Global 50'ye giren ilk Türkçe şarkı oldu.

8 Mart 2024'te müzikseverlerle buluşan Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı şarkısı 'Lan', Spotify Global Top 50 listesine giren ilk Türkçe şarkı oldu.

Şarkı; dünyada en çok dinlenen şarkılarının listelendiği The Weekend, Maluma gibi dünyaca ünlü şarkıcıların hemen arkasında yer alan Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı 'Lan', an itibarıyla dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı.

'Lan', aynı zamanda Spotify'da günlük 2.5 milyon kez dinlenmeye ulaşan ilk Türkçe şarkı, Spotify'da ilk kez bir kadın şarkıcı; Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcısı oldu.

'Lan', YouTube'da ise 10 günde 9.933.51 kez dinlendi.

Daha önce Global listeye giren Türkçe şarkılar en fazla 65'inci sıraya kadar yükselmişti.

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