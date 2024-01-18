Zeyrek Çinili Hamam’da kitap söyleşileri

Tarihi Zeyrek Çinili Hamam “Barbaros’un Çinili Hamamı: Sinan’dan Bir Başyapıt” kitabını merkeze alan bir söyleşi serisine ev sahipliği yapıyor.

13 yıl süren kapsamlı restorasyon çalışmaları sonucunda şehre bir kültür mirası olarak yeniden kazandırılan Zeyrek Çinili Hamam’da yepyeni bir söyleşi dizisi başlıyor.

Söyleşiler, geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve Zeyrek Çinili Hamam Müzesi Mağazasında satışa sunulan Barbaros’un Çinili Hamamı: Sinan’dan Bir Başyapıt kitabı yazarlarının katılımıyla gerçekleşiyor.

Yayındaki makaleler çerçevesinde hamam ve hamam kültürünün farklı yönlerini ele alan söyleşilerin moderatörlüğünü ise kitabın editörleri Aslı Özbay ve Aykut Şengözer üstlenecek.

20 Ocak–24 Şubat 2024 tarihleri arasında hamamın erkekler soğukluk bölümünde ve ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşilere shop.zeyrekcinilihamam.com adresinden kayıt yaptırılabilir.

ETKİNLİK PROGRAMI

20 Ocak Cumartesi, 15.30

Çinili Hamam: Bir Mimari Koruma Projesi

Konuşmacılar: Yavuz Suyolcu, Cengiz Kabaoğlu

Moderatör: Aslı Özbay

27 Ocak Cumartesi, 15.30

Çinili Hamam: Mimarisi, Çinileri ve Süsleme Özellikleri

Konuşmacılar: Filiz Yenişehirlioğlu, Baha Tanman

Moderatör: Aykut Şengözer

3 Şubat Cumartesi, 15.30

Osmanlı İstanbul’unda Hamam Kültürü ve Çinili Hamam’ın Önemi

Konuşmacı: Leyla Kayhan Elbirlik

Moderatör: Aslı Özbay, Aykut Şengözer

10 Şubat Cumartesi, 15.30

Çinili Hamam’dan bir Kitap Yapmak

Konuşmacılar: Yeşim Demir Pröhl, Orhan Cem Çetin, Murat Germen

Moderatörler: Aslı Özbay, Aykut Şengözer

17 Şubat Cumartesi, 15.30

Çinili Hamam’dan Victoria ve Albert Müzesi’ne: Çinilerin Yolculuğu

Konuşmacı: Tim Stanley

Moderatör: Aykut Şengözer

24 Şubat Cumartesi, 15.30

Çinili Hamam’da Şiir ve Hat Sanatı

Konuşmacı: Bora Keskiner

Moderatör: Aykut Şengözer