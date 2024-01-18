Zeyrek Çinili Hamam’da kitap söyleşileri
Tarihi Zeyrek Çinili Hamam “Barbaros’un Çinili Hamamı: Sinan’dan Bir Başyapıt” kitabını merkeze alan bir söyleşi serisine ev sahipliği yapıyor.
13 yıl süren kapsamlı restorasyon çalışmaları sonucunda şehre bir kültür mirası olarak yeniden kazandırılan Zeyrek Çinili Hamam’da yepyeni bir söyleşi dizisi başlıyor.
Söyleşiler, geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve Zeyrek Çinili Hamam Müzesi Mağazasında satışa sunulan Barbaros’un Çinili Hamamı: Sinan’dan Bir Başyapıt kitabı yazarlarının katılımıyla gerçekleşiyor.
Yayındaki makaleler çerçevesinde hamam ve hamam kültürünün farklı yönlerini ele alan söyleşilerin moderatörlüğünü ise kitabın editörleri Aslı Özbay ve Aykut Şengözer üstlenecek.
20 Ocak–24 Şubat 2024 tarihleri arasında hamamın erkekler soğukluk bölümünde ve ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşilere shop.zeyrekcinilihamam.com adresinden kayıt yaptırılabilir.
ETKİNLİK PROGRAMI
20 Ocak Cumartesi, 15.30
Çinili Hamam: Bir Mimari Koruma Projesi
Konuşmacılar: Yavuz Suyolcu, Cengiz Kabaoğlu
Moderatör: Aslı Özbay
27 Ocak Cumartesi, 15.30
Çinili Hamam: Mimarisi, Çinileri ve Süsleme Özellikleri
Konuşmacılar: Filiz Yenişehirlioğlu, Baha Tanman
Moderatör: Aykut Şengözer
3 Şubat Cumartesi, 15.30
Osmanlı İstanbul’unda Hamam Kültürü ve Çinili Hamam’ın Önemi
Konuşmacı: Leyla Kayhan Elbirlik
Moderatör: Aslı Özbay, Aykut Şengözer
10 Şubat Cumartesi, 15.30
Çinili Hamam’dan bir Kitap Yapmak
Konuşmacılar: Yeşim Demir Pröhl, Orhan Cem Çetin, Murat Germen
Moderatörler: Aslı Özbay, Aykut Şengözer
17 Şubat Cumartesi, 15.30
Çinili Hamam’dan Victoria ve Albert Müzesi’ne: Çinilerin Yolculuğu
Konuşmacı: Tim Stanley
Moderatör: Aykut Şengözer
24 Şubat Cumartesi, 15.30
Çinili Hamam’da Şiir ve Hat Sanatı
Konuşmacı: Bora Keskiner
Moderatör: Aykut Şengözer