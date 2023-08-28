Zeytin kardeşliği hep kazanacak

Deprem sonrası zeytinlikleri ve tarım arazileri için verilen acele kamulaştırma kararına direnen Hatay Dikmece köylüleri, “Herkes gider, biz kalıcıyız” dedi.

Haber Merkezi

Depremden sonra acele kamulaştırma kapsamıyla zeytinlikleri ve tarım arazileri ellerinden alınan Hatay Dikmeceli köylüler ‘Büyük Buluşma’ düzenledi. Buluşmaya Akbelenli köylüler ve yaşam savunucuları da katılarak destek verdi. Direnişçiler, "Dikmece'den Akbelen'e, talana karşı direnişi büyütelim", "Zeytin kardeşliği kazanacak" dövizleriyle yürüyüş yaptı.

Direnişe destek veren Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral, “Zulme, haksızlığa karşı çıkmak provokatörlük değildir. Arabistan için, Ortadoğu için hurma nasılsa bizim için de zeytin odur. Zeytin ağacı kutsaldır. Bu dava hepimizin davasıdır. Buradaki büyük bir mahallenin yüzde 80'ine konmak ne demek? Yarın bu millet çocuklarına ne bırakacak? Nerede ev kuracak, nerede sebze ve meyve yetiştirecek? Niye sadece Serinyol, Alazlı, Üçgedik, Büyük Dalyan, Güzelburç, Karaali, Maşuklu, Orhanlı, Ekinci... Niye? Burada ne demek istiyorlar, ‘Ben senin malının yüzde 90’ına konacağım ve sen yarın buradan çekip gideceksin.’ Onlara çok medenice söylüyoruz, herkes gider biz gitmeyeceğiz" dedi.

TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten de ormanların, zeytinliklerin, tarım alanlarının AKP iktidarında termik santrallar, otoyollar, madenler, turizm yatırımları, sanayi tesisleri gibi sermaye birikim araçlarına dönüştürülerek yok edildiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin şirketlerin çıkarları uğruna halkın karşısına dikilmesine de tepki gösteren Ökten, şu ifadeleri kullandı: “Bu saldırıları ya durduracağız ya durduracağız! Çünkü durduramazsak nefes alamayacağız. Durduramazsak suyumuz kuruyacak, hava kirlenecek, hastalıklar kol gezecek, çocuklarımız daha doğmadan bu hastalıklara yakalanacak. Dikmece’den elinizi çekin, Dikmece’ye dokunmayın!”