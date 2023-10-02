Zeytinburnu'nda istinat duvarı çöktü: Araçlar hasar gördü
İstanbul Zeytinburnu'nda istinat duvarının çökmesi sonucunda park halindeki araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir istinat duvarı aşırı yağışların ardından çöktü.
Çöken duvar park halindeki araçlarda hasara neden oldu.
Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.
Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.