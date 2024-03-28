Zeytinburnu'nda kediye işkence iddiası: 1 kişi gözaltında

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde A.A.K. isimli kişi, kediye işkence ettiği sırada kayda alınan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı. Şüpheli, kediyle oynarken elini tırmaladığını öne sürerek, kediye karşı kasıtlı şiddet ve zararının olmadığını söyleyerek kendini savundu.

İstanbul Zeytinburnu'nda, kediye işkence ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Acil, Cevizlibağ'da dün gece kediye dakikalarca işkence etti" şeklinde paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği yerin Maltepe Mahallesi'ndeki bir site olduğunu tespit eden ekipler, zanlı A.A.K'yi yakaladı.

KEDİ, BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlenen kedi, muhafaza altına alınıp hayvan barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A.K, sorgusunda, "Luna" isimli kedinin arkadaşına ait olduğunu, arkadaşının maddi durumu olmadığı için kediye bir süredir kendisinin baktığını ifade etti.

'ELİMİ TIRMALADI' İDDİASI

Şüphelinin 2 gün öncesine ait olan görüntülerde kediyle oynarken elini tırmaladığını iddia edip, kediye karşı kasıtlı şiddet ve zararının olmadığını savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.