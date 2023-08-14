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Zeytinburnu sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Zeytinburnu'nda denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, ölüm nedeninin yapılan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

Güncel
  • 14.08.2023 11:59
  • Giriş: 14.08.2023 11:59
  • Güncelleme: 14.08.2023 12:05
Kaynak: İHA
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Zeytinburnu sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde denizde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen bir yurttaş denizin üzerinde bir cansız beden gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 

Deniz polisi su üzerinde bulunan cansız bedeni kıyıya çıkardı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede yaralanma veya darp izi olmadığı ve cesedin yaklaşık 1 haftadır suda olduğu tespit edildi.

Cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazenin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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