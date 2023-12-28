Zeytinler için kol kola mücadele

Depremlerin ardından tarım ve zeytinlik alanları da ellerinden alınmak istenen Hatay Dikmece’ye kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri girdi. Yolu kapatan Dikmece halkı, kol kola girerek barikat oluşturdu.

HABER MERKEZİ

Hatay Dikmece’de zeytinlik ve tarım alanları TOKİ tarafından zorla kamulaştırılan depremzedelerin direnişi sürüyor. Dikmeceliler, jandarma refakatinde gelen iş makinalarına karşı kol kola girerek barikat oluşturdu. Gelen tepkiler üzerine iş araçları geri dönmek zorunda kaldı.

6 aydır direnen ve yürütmeyi durdurma kararına rağmen bölgenin kuşatıldığını belirten Dikmeceliler, Sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Biz de önlerinde barikat kurduk, jandarma da bizim önümüzde barikat kurdu. Asırlık zeytin ağaçlarımızı sökmek için geldiler. Evlerimize zarar vermek için geldiler. Bizler buradayız zeytinliklerimizi ve arazimizi koruyacağız” dedi.

İş makinelerine eşlik eden kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kalan depremzedeler oturma eylemi yaptı. Jandarma komutanına tepki gösteren, Meryem Kutlu, “Neden sürekli karşımızda asker ve polis görüyoruz? Neden yetkililer halka konuşmuyor, asker bilgi veriyor da vali bizi muhatap almıyor. Kendi üzerimize düşeni yapıp yaşam alanlarımıza kimseyi geçirmeyeceğiz” diyerek seslendi.

VALİ SÖZÜNÜ TUTMADI

Valinin birinci etap bölgesine dokunmama sözünü tutmadığını belirten Geri Döneceğiz İnisiyatifi’nden Barış Kaya, “Bir burada 6 aydır direnişteyiz. Şimdi iş makineleri getirdiler zemin tahlili yapmak için, boru döşeyecekler. Aşağı etaplara yaptıklarını yapacaklar. TOMA’ların arkasındaki iş makinelerini görüyoruz. Çevre halkı da burada. Muhtar da öncülük ediyor. Bu etabın yapılmayacağına ilişkin sözün tutulmasını gerekçe göstererek saat sekizden beri oturma eylemi yapılıyor, yolu kapattık” dedi.

Yurttaşların muhatap alınmadığını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı: “İki çevik kuvvet ekibi ile jandarma var, halkla karşı karşıyalar. Burada çok gergin bir ortam var. Geri adım atmayacakların söylediler. Makineleri geçireceğiz dediler. Şirket yetkilisi geldi ve zorla da olsa bunu yaptıracaklarını, bunu yapmak istemediklerini söyledi. Ayrıca bize makineler geçsin akşama kadar dursun ve işlem yapmasın diye teklif getirdiler ancak kabul etmedik. Güvenemiyorsunuz haliyle, çünkü önceden verdikleri sözler tutmadılar. Yetkili ile görüşmek istiyor halk. Muhatap almıyorlar bizi.”

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NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hatay’ın Dikmece Köyü’nde yurttaşların tarım arazilerine acele kamulaştırma kapsamında el konulmuştu. Deprem sonrası acele kamulaştırma ile el konulan zeytinlik ve tarım arazilerine ilişkin yurttaşlar direniş başlatmıştı. Yurttaşlar, Hatay İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı vermişti.