Zeytinlik alanlara imar planı: Bakan, Hataylı yurttaşı ‘işgalci’ ilan etti

Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay’daki zeytinliklere imar planı çıkarılmasına gelen tepkilere yanıt verirken, “Plan yapmışlar, yerine gidip incelemek, sonra da kazık çakmak için gittiklerinde bakmışlar ki, vatandaş işgal etmiş. İşgalli…” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Hatay’da zeytinliklerin olduğu yere konut yapılması hakkında verdiği yanıt tepki çekti. Özhaseki, bu yerlerin ‘vatandaşlarca işgal edilen’ ve zeytin ekilen yerler olduğunu söyledi.

Az Önce Konuştum programında “6 Şubat depremlerinden sonra ‘Hatay’ın en büyük zenginlikleri zeytinlikleri imara açtılar’ diye konuşuldu, öyle mi?” şeklindeki soruya Özhaseki, şöyle yanıt verdi:

“Bir iki olay oldu… Şu anda 950 şantiyede çalışıyoruz. Bir iki tanesinde olan olay şu: Harita üzerinde arkadaşlar içerde çalışıyorlar, AFAD da çalışıyor bizimkiler de… AFAD demiş ki, ‘Bak şurada hazine arazisi gözüküyor’, bizimkiler demiş ki, ‘Doğru, Hazine arazisi, kimseye ait değil. Bize, devlete ait.’ Plan yapmışlar, yerine gidip incelemek, sonra da kazık çakmak için gittiklerinde bakmışlar ki, vatandaş işgal etmiş. İşgalli… O kadar çok Hazine arazisi var ki şu anda köylünün kullandığı… Bir kısmı da doğru, zeytin de dikilmiş. Ya arkadaşlar, haklısınız da, bakın burası Hazine arazisi. Harita üzerinde de Hazine’ye ait, ev yapabileceğimiz alan. ‘Müsaade’ dediğimiz zaman, yer yerinden oynuyor.”