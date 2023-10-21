Zihinsel engelli torununa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan şahıs 6 ay sonra tahliye edildi

Zonguldak'ta zihinsel engelli torunu M.S'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'hakkında 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ö.S'nin 6 aylık tutukluluk hali ve suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak ilk duruşmada tahliyesine karar verildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Zonguldak'ta, bakımını üstlendiği zihinsel engelli torunu M.S.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ö.S. tahliye edildi.

Cinsel istismar davasının ilk duruşması, Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada sanık Ö.S. “Torunuma doğduğundan beri biz bakıyoruz. Torunum zihinsel engelli olduğu için bakıma muhtaçtı. Oğlum ile gelinim şu an ayrılar. Bu nedenle biz bakıyoruz. Torunum 'Şu kişi sana şunu yaptı mı?' diye sorulduğunda cevabı genelde ‘Evet, yaptı’ şeklinde verir. Ne sorarsanız sorun, sorduğunuz soruyu tekrarlayarak ‘Evet’ cevabı verir. Çocuğun bakımını babaannesi ben ve oğlum yaparız. Torunumun özel bakımlarını ise eşim yapar. Örneğin banyosunu temizliğini eşim yapar, eşim giyindirir" dedi.

"Ayrıca mağdur benim torunum olduğu için kendisine sarılıp kucaklamam gayet normaldir" diyen Ö.S, "Cinsel amaçla yaptığım düşünülemez. Çocukta kaşıntı olduğu gerekçesiyle hastaneye götürmekle hata mı ettik? Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu.

"DOKTOR HATASI VAR"

​Tanık olarak dinlenilen H.T, sanığın eniştesi olduğunu ve kendisi ile birlikte 2 kızının da onun yanında büyüdüğünü ve sanığın böyle bir şey yapmayacağını düşündüğünü söyledi.

Duruşmada incelenen ifade tutanaklarında M.S.’nin kendisine sorulan sorulara, soruyu tekrar ederek cevap verdiği mahkeme heyetince saptandı.

Mağdur avukatı ise çocuğun mahkemede dinlenilmesini talep ederek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme savcısı, sanığa atılı suçun vasıflarının değişebileceğini göz önüne alarak tahliyesine mütalaa etti.

M.S.’nin önceki aşamalarda görüntülü olarak kayda alınmış ifadesindeki bazı zaman aralıklarını belirten sanık avukatı, “Burada gerçekten bir doktor hatası var. Oradaki uzmanın uzman olmadığını düşünüyorum. Aldığını geri yansıtan bir çocuk olduğunu anlamak lazım. Çocukta cinsel saldırı bulgusu olmadığı iddianamede yer alıyor. Suçu lehe değişme ihtimali var, tutuklukta geçen süre göz önüne alınınca tahliyesini talep ederiz. Çocuğun SGK’den hastalığına ilişkin tedavi evrakları alınsın” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.S.’nin tutuklulukta geçirdiği süreyi ve tutukluluğun tedbir niteliğinde olması nedeniyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak’ta M.S. isimli kız çocuğu, cinsel bölgesinde kaşıntı şikayetiyle dedesi Ö.S., babası ve babaannesi tarafından hastaneye götürülmüştü. M.S.’ye yapılan muayenede doktor, cinsel istismardan şüphelenerek ihbarda bulunmuştu

Uzmanlar tarafından ifadesi alınan M.S. dedesinin kendisine dokunarak istismarda bulunduğunu öne sürmüştü. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden dede Ö.S. tutuklanmıştı.

Ö.S. hakkında ‘12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.