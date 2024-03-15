Zimbabve’de sahte peygamber soruşturması: 251 çocuk kurtarıldı!

Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi. Chokurongerwa’nın özel mülküne yapılan polis operasyonunda, alıkonulan 251 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.

Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa, 7 takipçisiyle birlikte Perşembe günü tutuklandı.

Chokurongerwa'nın çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

Özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 8 sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.

Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti. Çiftlikte yetişkinlere ait 9, çocuklara ait de 7 isimsiz mezar bulundu.

Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, "Tanrı, çocukların okula gitmesini yasakladı" dedi.

Chokurongerwa, 2015’te hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) Kiliselerinin bir parçası. Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Buna çocuk evlilikleri de dahil.

TAKİPÇİLERİ DÜNYANIN SONUNUN GELMEKTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor.

Modern tıbbı reddeden bu kiliseler, ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor.

Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi.

Chokurongerwa’nın takipçileri, dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.