Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru Fenerbahçe rövanş ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru ile Fenerbahçe rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Zimbru ile Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde:
Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda?
Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda ilan edilen fikstür tarihi 1 Ağustos 2023 saat 20.30 şeklinde.
Zimbru Fenerbahçe canlı izle
Zimbru Fenerbahçe maçını https://www.ssportplus.com/ adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Zinbru Fenerbahçe maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.