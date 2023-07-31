Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru Fenerbahçe rövanş ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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