Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürü için istenen ceza belli oldu

Eskişehir’de, şube müdürü olarak çalıştığı bankada zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla yargılanan Ayşe Pelin Üner'in müşterilerinden habersiz 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma sürecinde zimmetine geçirdiği 5 milyon 331 bin lirayı bankaya geri ödeyen Üner hakkında hazırlanan iddianamede, zimmet suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir’de zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle yargılanan banka müdürü Ayşe Pelin Üner hakkında zimmet suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Ayşe Pelin Üner, banka hesaplarında yapılan incelemenin ardından zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla ocak ayında gözaltına alındı. Ünver işlemlerin ardından, ‘zimmet’ suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Üner’in işlem yaptığı tüm banka hesapları incelemeye alınırken, 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca soruşturma sürecinde Üner’in zimmetine geçirdiği tespit edilen 5 milyon 331 bin 852 lirayı da özel bankaya ödediği belirtildi.



ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANDI



Ayşe Pelin Üner hakkındaki soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianameyle de Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Üner hakkında, zimmet suçundan 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, "Şüphelinin bu suretle zincirleme şekilde zimmet suçunu işlediği, dolandırıcılık suçunun maddi unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığı, şüphelinin odasından çıkan dekontlar üzerinde yapılan imza incelemesinde şüphelinin herhangi bir evraka sahte olarak imza attığına dair bir bulgu bulunmadığı, şüphelinin soruşturma aşamasında bankanın zararını giderdiği, bu nedenle şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" denildi.