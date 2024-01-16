Zincir marketlerde yeni dönem başladı: 'İhtiyaca özel reyon' zorunluluğu

Zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi. 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlayan karar ile şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde reyonlar açılmaya başlandı.

Çölyak Vakfı’nın Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiği temasların olumlu sonuçlanmasıyla birlikte zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi.

Çölyak hastalarını ve glüten intoleransına sahip kişileri da yakından ilgilendiren kararla birlikte glütensiz un, ekmek ve atıştırmalık çeşitleri artık daha çok sayıda tüketiciye ulaşabilecek.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette kamuoyundan gelen görüşleri de dikkate alarak, üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkilerle ilgili düzenlemeye gitmişti. Bakanlık tarafından hazırlanan 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 14 Aralık 2023’te Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararın en dikkat çeken maddelerinden biri de glütensiz ve laktozsuz ürünlere ulaşımın kolaylaştırılmasına yönelik oldu. Uygulama 1 Ocak 2024 itibarıyla başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, zincir marketler, glütensiz ürünler başta olmak üzere, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açmaya başladı.



Buna göre glütensiz, laktozsuz, düşük proteinli ve benzeri özelliklere sahip gıda ürünlerine ilişkin arzın artırılması ve talebin karşılanmasını desteklemek amaçlandı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'na, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.

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ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı, gluten adı verilen bir çeşit proteine karşı vücudun geliştirdiği antikorlar nedeniyle ortaya çıkar. Bu antikor aynı zamanda ince bağırsaklarda da hasara neden olur.

Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir.

Çölyak hastaları, buğday, arpa, çavdar, yulaflı gıdalar tüketmedikleri gibi ayrıca marketlerde satılan hazır gıdaların içeriklerine dikkat etmelidirler. Mutlaka gluten içermeyen gıdalar tüketmeliler.