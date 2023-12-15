Ziraat Bankası, Almanya’dan kredi çekti

Kamu Bankası Ziraat, Alman bankası Deutsche Bank’tan kredi çekti.

Ziraat Bankası, Alman Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar euroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, alınan kredi hakkında şunlar belirtildi: "Ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler, son dönemde iyileşen yatırımcı algısı ve finansman koşulları çerçevesinde yapılan anlaşmadan sağlanacak fonlama ile bankamız, başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere katkı sağlamaya devam edecektir.”

Ziraat Bankası, Kasım ayında da uluslararası iki yatırım bankası ile yaklaşık 625 milyon dolar tutarında, 3 yıla kadar vadeli, dış finansman işlemi gerçekleştirildiğini duyurmuştu.