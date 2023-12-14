Ziraat Katılım Bankası şubesinin adını 'Kanal İstanbul' yaptı
Ziraat Katılım Bankası, Esenyurt'ta bulunan şubesinin adını "Kanal İstanbul" olarak değiştirdi.
Ziraat Katılım Bankası'nın İstanbul Esenyurt'taki şubesinin adı "Kanal İstanbul" olarak değiştirildi.
Halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre banka, Esenyurt Hadımköy şubesinin adını “Kanal İstanbul” şubesi olarak düzenledi.
AKP iktidarının gündeme taşıdığı Kanal İstanbul Projesi'nin 2018 yılında Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu hattında yapılmak istendiği açıklanmıştı.
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