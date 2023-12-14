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Ziraat Katılım Bankası şubesinin adını 'Kanal İstanbul' yaptı

Ziraat Katılım Bankası, Esenyurt'ta bulunan şubesinin adını "Kanal İstanbul" olarak değiştirdi.

Güncel
  • 14.12.2023 10:52
  • Giriş: 14.12.2023 10:52
  • Güncelleme: 14.12.2023 11:02
Ziraat Katılım Bankası şubesinin adını 'Kanal İstanbul' yaptı
Fotoğraf: AA

Ziraat Katılım Bankası'nın İstanbul Esenyurt'taki şubesinin adı "Kanal İstanbul" olarak değiştirildi. 

Halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre banka, Esenyurt Hadımköy şubesinin adını “Kanal İstanbul” şubesi olarak düzenledi.

Kanal İstanbul şubesi Google Haritalar'ın yanı sıra Ziraat Katılım'ın web sitesinde de yer alıyor.

AKP iktidarının gündeme taşıdığı Kanal İstanbul Projesi'nin 2018 yılında Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu hattında yapılmak istendiği açıklanmıştı.

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