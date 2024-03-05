Ziraat Mühendisleri’nde Mavi Liste ile yola devam

Haber Merkezi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın (ZMO) 49. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun pazar günü yapılan seçimini mevcut Başkan Baki Remzi Suiçmez’in de aralarında olduğu ‘‘Mavi Liste’’ kazandı. Çağdaş Ziraat Mühendisleri Grubu (Mavi Liste) 463 delegenin oy kullandığı seçimde 244 oy aldı.

Açılış konuşması ZMO 48. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez tarafından yapılan Genel Kurul’da Ankara Üniversitesi ZMO Genç Temsilcisi Melike Şahin, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK ORKAMSAN Temsilcisi Bahadır Taner, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş’ın da söz aldı.

Koramaz konuşmasında her koşulda durmadan, yılmadan mücadele edeceklerini söyledi. Mavi Liste’nin Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: Mehtap Ercan Bilgen, Aslı İlgen, Özgür Cemile Göktaş Küçük, Yener Ataseven, Özgür Selvi, Mert Ulaş Dişbudak, Baki Remzi Suiçmez.