Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı. Buna göre müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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Fotoğraf: AA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hakkında açıklama yaptı. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. 27 Şubat Salı: 20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman) 28 Şubat Çarşamba: 17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park) 20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş) 29 Şubat Perşembe: 20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)