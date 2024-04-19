Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 7 Mayıs'ta, VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması 8 Mayıs'ta yapılacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)