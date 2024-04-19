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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 7 Mayıs'ta, VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması 8 Mayıs'ta yapılacak.

Spor
  • 19.04.2024 12:52
  • Giriş: 19.04.2024 12:52
  • Güncelleme: 19.04.2024 12:56
Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

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