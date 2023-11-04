Zirvenin sahibi değişti: İşte 2023 yılının en güçlü pasaportları

Henley Pasaport Endeksi, 2023 yılına ilişkin "Dünyanın en güçlü pasaportlarını" listeledi. IATA verilerinden elde edilen listede bu sene zirve Singapur'un oldu. Türkiye ise 53. sırada yer aldı.

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Fotoğraf: Depophotos

Henley Pasaport Endeksi, 2023 yılına ilişkin "Dünyanın en güçlü pasaportlarını" listeledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerinden elde edilen listede bu sene zirve değişti. Geçen yıl, 193 puanla en üst sırada olan Japonya, koltuğunu Singapur'a devretti. Türkiye ise 114 puanla 53. sırada yer aldı. Ekonomim.com'un aktardığına göre, dünyanın en güçlü pasaportları şöyle: 1- Singapur: 193 puan 2- Japonya: 191 puan 3- Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç: 190 puan 4- Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda: 189 puan 5- Belçika, Malta, Norveç ve Portekiz: 188 puan 6- Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre: 187 puan 7- Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD: 186 puan 8- Macaristan: 185 puan 9- Litvanya: 184 puan 10- Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya: 182 puan