Ziyaretlere ülke gündemleri damga vurdu

HABER MERKEZİ

Şeker Bayramı dolayısıyla siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti.

CHP'yi ilk olarak AKP heyeti ziyaret etti. Sözlerine Şeker Bayramı'nı kutlayarak başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Bayramın gerçek anlamda keyfini çıkaramayan yurttaşlar bulunduğunu ifade etti.

AKP MKYK Üyesi Hasan Sert de “Yeni bir seçim döneminden geçtik. Demokratik kurallar içerisinde geçen seçimin sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

İsrail protestolarının haklılığı ortada

İsrail ile ticaret gündeminin de yer aldığı bayramlaşmada Nazlıaka, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 54 ürün grubunda İsrail ile ticaret kısıtlamasına gitmesi kararına değindi. Nazlıaka, “Bu karar geç de olsa olumlu bir karar olmuştur. Gazze’yi bombalayan uçakların yakıtının bir kısmı Türkiye’den sağlandı ama geç olmak üzere yine de yerinde bir karar oldu. Ters kelepçe ile gözaltına alınan kız kardeşlerimizin de ne kadar doğru bir eylem sergiledikleri doğrulanmış oldu. Biz her zaman ‘İsrail ile ticaret Filistin’e ihanettir’ dedik. Bu yüzden kısıtlı olan bu kararı takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sert, Nazlıaka’nın bu sözlerine karşılık “Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail ile yapılmış gibi görünüyor. Çünkü tüm izinler İsrail üzerinden oluyor. Dolayısıyla bunu ayıralım” dedi.

İlk bayramı 31 Mart’ta yaşadık

CHP ve DEM Parti arasındaki bayramlaşmanın gündemi ise 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Hatay ve Van’da yaşanan gelişmeler oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka “Biz Hatay için bir heyet kuracağız ve oradaki belediyenin çalışmalarını adeta ensesinde nefes alırcasına yakından takip edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Güzel bir bahar yaşıyoruz. İlk bayramı 31 Mart’ta yaşadık” diyen DEM Partili Parlak ise “Bu ikinci bayramımız oldu Türkiye halkları kayyum rejimine, kötü gidişata ‘dur’ dedi. Van'da da bunu gördük, birlikte ses çıkarınca bu iktidarı, yürüttüğü kabul edilmez politikaları durdurabiliyoruz. Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünü önüne koymayan bir iktidarın bu ülkeyi yönetme şansının kalmadığını tecrübe ettik” dedi.

Trafoda kedi yok espirisi

MHP heyeti de Şeker Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezini ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Özgür Özel’in seçim sonrası yapmış olduğu değerlendirmeleri çok anlamlı ve kıymetli buluyoruz. Biraz da espri olsun. İlk defa bu seçimde CHP’nin aldığı neticeler sonrası ‘tek adam rejimi’ değerlendirmelerini duymadık veya ‘trafolara kediler girdi’ gibi durumlar olmadı. " ifadelerini kullandı.

AKP heyetinin bayram dolayısıyla MHP'yi ziyaretine ise 31 Mart yerel seçim sonuçları gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Millet tarafından bir uyarı oldu” ifadelerini kullanırken, AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız "Milletimizin mesaj verme kabiliyetine inanırız. Milletimizin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan Karakaya il genel meclisi üzerinden oylarındaki düşüşün denildiği kadar olmadığını iddia etti.

AKP’ye kaybettirmedik

Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret eden AKP’li heyet arasındaki görüşmede de AKP’ye kaybettirmedik vurgusu dikkat çekti. Sohbet sırasında YRP Genel Başkan Yardımcısı Uğurlu, "Biraz da siyasete girelim" diyerek, "Seçimlerde çok şükür başarı yakaladık, üçüncü parti olduk. Televizyonda izlediğimiz AKP taraftarı birçok gazeteci şunu söylediler; 'Hiçbir yerde YRP yüzünden AKP belediye kaybetmedi.' Bundan biz rahatladık, mutlu olduk. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür" ifadelerini kullandı.