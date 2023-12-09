Zonguldak-Alaplı kara yolunda heyelan

Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yağış nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkiinde heyelan oldu. Heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım tek yönden sağlanıyor. Öte yandan Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi'ne giden yol, heyelan nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye giden yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Güncel 09.12.2023 15:38 Giriş: 09.12.2023 15:38

Güncelleme: 09.12.2023 15:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Zonguldak-Alaplı kara yolunun tek yönü heyelan nedeniyle kapanınca ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor. Bölgede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkiinde toprak kayması yaşandı. Kara yolunu kullananların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR Güvenlik güçleri, taş, kaya, toprak ve ağaç parçalarının düştüğü yolun Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı. Araç kuyruğu oluşan yolda sürücülere bu güzergahı kullanmaması için uyarıda bulunan ekipler, heyelanın aralıklarla devam ettiği bölgede güvenlik önlemi aldı. Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Alaplı-Karadeniz Ereğli kara yolunda Göktepe Altı, Sevgi Barış Dostluk Plajı karşısında yola kaya parçaları düştüğü ve heyelan olduğu belirtilerek, bu nedenle yolun Alaplı'dan Karadeniz Ereğli istikametine olan yönünün trafiğe kapalı olduğu, diğer yönden ise ulaşımın kontrollü sağlandığı belirtildi. Bölgedeki heyelan anı da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.