Zonguldak'ta 7 kaçak maden ocağı tespit edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit edildi. Ocaklarda 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirilirken ocaklar patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Zonguldak'ta tespit edilen 7 kaçak maden ocağı patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit etti.
Ocaklara baskın düzenleyen jandarma, 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirdi.
Malzemelerin kaçak ocaklardan çıkarılmasının ardından, bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri geldi.
TTK ekibi, patlayıcılarla kaçak ocakları patlatarak kullanılamaz hale getirdi. Kaçak ocakların sahiplerinin tespiti için inceleme başlatıldı.
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