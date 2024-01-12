Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta 7 kaçak maden ocağı tespit edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit edildi. Ocaklarda 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirilirken ocaklar patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Güncel
  • 12.01.2024 13:07
  • Giriş: 12.01.2024 13:07
  • Güncelleme: 12.01.2024 13:12
Kaynak: DHA
Zonguldak'ta 7 kaçak maden ocağı tespit edildi
Fotoğraf: DHA

Zonguldak'ta tespit edilen 7 kaçak maden ocağı patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit etti.

Ocaklara baskın düzenleyen jandarma, 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirdi.

Malzemelerin kaçak ocaklardan çıkarılmasının ardından, bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri geldi.

TTK ekibi, patlayıcılarla kaçak ocakları patlatarak kullanılamaz hale getirdi. Kaçak ocakların sahiplerinin tespiti için inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 