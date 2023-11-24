Zonguldak'ta batan gemi: 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AFAD, 19 Kasım'da Zonguldak'ta meydana gelen fırtınada batan yük gemisinde üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamada kayıp olan 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

7 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından gün içerisinde yapılan açıklamalarda toplam üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyuruldu.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel Ekiplerimiz tarafından havada, karada ve denizde arama kurtarma ve alan tarama şeklinde gece gündüz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz.