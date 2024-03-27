Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde kimliği belirsiz bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Uzunkum Caddesi sahili kenarında yürüyüş yapan bir kişi, suda ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bota alınarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına götürülen, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cansız bedeni, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.