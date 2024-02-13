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Zonguldak'ta kaçak maden ocağına baskın: 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen kaçak maden ocağı patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda iki şüpheli hakkında idari işlem yapılırken 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Güncel
  • 13.02.2024 15:53
  • Giriş: 13.02.2024 15:53
  • Güncelleme: 13.02.2024 15:58
Kaynak: DHA
Zonguldak'ta kaçak maden ocağına baskın: 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı
Fotoğraf: DHA

Zonguldak'ta jandarma tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. 

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı.

Baskında 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.

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