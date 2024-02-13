Zonguldak'ta kaçak maden ocağına baskın: 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen kaçak maden ocağı patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda iki şüpheli hakkında idari işlem yapılırken 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.
Zonguldak'ta jandarma tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı.
Baskında 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.
Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.