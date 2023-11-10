Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış bir cansız beden bulundu

Zonguldak merkeze bağlı Kırat Mahallesi Hacıosman sokakta ormanlık alanda 50 yaşlarında beyaz saçlı yakılmış bir erkek ait cansız beden bulundu.

Zonguldak’ta sokakta ormanlık alanda yanmış erkeğe ait cansız beden bulundu.

Kırat Mahallesi Hacıosman Sokakta ormanlık alanda, öğle saatlerinde yurttaşlar tarafından 50 yaşlarında beyaz saçlı yakılmış bir erkeğe ait cansız bedeni bulundu.

Yurttaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cansız beden çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

DELİLLER TOPLANDI

Savcı incelemesinin ardından cansız beden otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cansız beden etrafında delil toplandı.

Olay yerinde jandarma ekipleri censız beden çevresinde alkol şişeleri ve ayakları izlerine rastladı. Rastlanan deliller torbaya koyularak incelemeye götürüldü.

Yapılacak otopsi ve incelemenin ardından cansız bedenin kimliği belli olacak.