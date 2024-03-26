Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında iş cinayeti

Zonguldak'ta Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut yaşamını yitirdi. İş cinayetine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında iş cinayeti yaşandı.

Maden ocağında çalışan üç çocuk babası Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA’da yer alan habere göre ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkut’un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli madenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HER GÜN EN AZ 5 İŞÇİ ÖLDÜ

İSİG Meclisi’nin ulusal ve yerel basından, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar derlediği bilgilere dayanarak hazırladığı rapora göre, Şubat ayında en az 144, her gün en az beş işçi iş cinayetlerinde öldü.

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı ise şöyle: İnşaat, Yol işkolunda 39 işçi; Taşımacılık işkolunda 17 işçi; Madencilik işkolunda 13 işçi; Tarım, Orman işkolunda 12 emekçi (5 işçi ve 7 çiftçi); Metal işkolunda 11 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 8 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 7 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 6 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 4 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 4 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 4 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 3 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 3 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 2 işçi. Hayatını kaybeden 9 işçinin ise işkolu belirlenemedi.