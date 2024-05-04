Zonguldak'ta sahilde kadın cesedi bulundu
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Arslankayası Tünelleri mevkisinde bulunan sahilde 58 yaşındaki S.Y. isimli kadının cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.
Arslankayası Tünelleri mevkisinde sahilde bir kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
İlçede ikamet eden S.Y'ye (58) ait olduğu tespit edilen cansız beden olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.