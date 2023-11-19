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Zonguldak'ta selin ortasında araçta mahsur kalan 4 kişi ve 2 köpek kurtarıldı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılca beldesinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açarken, araçlarında mahsur kalan 4 kişi ve 2 köpek jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güncel
  • 19.11.2023 18:34
  • Giriş: 19.11.2023 18:34
  • Güncelleme: 19.11.2023 18:36
Kaynak: İHA
Zonguldak'ta selin ortasında araçta mahsur kalan 4 kişi ve 2 köpek kurtarıldı
FOTOĞRAF: İHA

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılca beldesinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açarken, araçlarında mahsur kalan 4 kişi ve 2 köpek jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılca beldesinde 2'si kadın 4 vatandaş, yanlarına aldıkları 2 köpekle birlikte araçlarıyla seyir halindeyken aniden yolda su seviyesinin artması ile araçlarında mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, vatandaşları köpekleri ile birlikte kurtararak, güvenli bir bölgeye tahliye etti.

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