Zonguldak'ta şizofreni hastası kadın, annesini ve anneannesini öldürdü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toplu konutlarda ikamet eden şizofreni hastası R.Ç, sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ve anneannesi Medine K.'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü. Şeyda Ç, olayın ardından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesi ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen 31 yaşındaki R.Ç, sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü.

Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cansız bedeniyle karşılaştı.

Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cansız bedenler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.