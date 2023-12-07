Zonguldak ve Kırıkkale'de bazı alanlar "özel endüstri bölgesi" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Zonguldak ve Kırıkkale'de belirlenen bazı alanlar "özel endüstri bölgesi" ilan edildi.

Güncel 07.12.2023 09:30 Giriş: 07.12.2023 09:30

Güncelleme: 07.12.2023 09:34 Kaynak: AA

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Zonguldak'ın Kilimli ve Kırıkkale'nin Delice ilçelerinde belirlenen alanların "özel endüstri bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereğince, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki alanın, "Eren Holding AŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi. Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki alanın da "Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ Kırıkkale Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.