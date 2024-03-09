Zorbalığa karşı yan yanayız

Haber Merkezi

Partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve feminist örgütler Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin açıklamalar yaptı.

SOL Feminist Hareket: Gerici yobazlar sokaklarımızı kuşatırken, “bu ülke bizim” demek için bir aradayız! Tarikat cemaat karanlığında çocuklar kaybolmasın diye bir aradayız! Medeni Yasa’ya, 6284’e sahip çıkmak için bir aradayız! Aşkımızın renklerinden korkanlara karşı, LGBTİ+ mücadelesinde omuz omuza bir aradayız! Sesi sesimize karışamayan, bastırılan, her türlü şiddet ve sömürüyle zaptedilen kızkardeşlerimiz için bir aradayız!

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: Eşit bir Türkiye inşası için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Türkiye kadın hareketiyle ve eşitlikçi erkeklerle birlikte büyütüyoruz. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sayesinde kadını özgürleştiren, güçlendiren, eşitlikçi, katılımcı, halkçı ve sosyal demokrat politikaları hayata geçireceğiz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Hayatın her alanına emek ve değer katan kadınların bir günü değil, her günü kutlu olsun.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı: Nafaka, miras, soyadı, boşanma gibi medeni haklarımızdan vazgeçmiyor, eşit yurttaşlık ve evlilikte eşler arasında eşitlik sağlayan Medeni Yasa’yı savunuyoruz.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Dün olduğu gibi bugünde emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Mor Çatı: Şiddetten uzak, özgür yaşamlar kurabilmek için sırtımızı yaslayabileceğimiz bir yer var: Kadın Dayanışması. Biliyoruz ki bugün, dünyanın her yerinde kadınlar patriyarkaya karşı, erkeklere karşı kendi mücadelesini veriyor.

Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek: Türkiye'nin emekçi kadınlarının mücadelesi, militan kadınlarının mücadelesi, bu ülkenin kurtuluşunun anahtarı olan kadınların mücadelesi değerlidir, önemlidir ve zorunludur.