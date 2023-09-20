Zorla geri gönderiliyorlar

Haber Merkezi

Sığınmacı Hakları Platformu sığınmacıların zorla geri dönüş metni imzalatılarak sınır dışı edildiklerini açıkladı. Platform adına açıklamayı Yıldız Önen gerçekleştirdi. Önen, genel seçimler öncesinde mülteciler üzerinden başlatılan ayrımcı ve ırkçı söylemlerin seçim sonrasında da devam ettiğini söyledi.

Mültecilerin yaşadıkları sorunları anlatan Önen, “Türkiye’nin de taraf olduğu Cenevre Sözleşmesi’ne ve iç hukukta düzenleme getiren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı biçimde geri göndermeler devam ediyor” dedi. Önen’in ardından konuşan Avukat Gülden Sönmez, "Herhangi bir suça fazla bulaşmamış sığınmacılar bile 3 ay polis merkezinde tutuluyor. Gönüllülük adı altında dönüş metnini zorla imzalıyorlar" ifadelerini kullandı.