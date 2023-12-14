Zorunlu trafik sigortasında 2024'ün azami prim artış oranı belirlendi

Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranının 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; zorunlu trafik sigortasında 2024 yılının ilk 4 ayı için aylık azami prim artış oranı yüzde 5 olacak. Trafik sigortası azami primi, 2024 Mayıs'ından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek.

Güncel 14.12.2023 01:05 Giriş: 14.12.2023 01:05

Güncelleme: 14.12.2023 01:09 Kaynak: Haber Merkezi

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Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranının 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; zorunlu trafik sigortasında 2024 yılının ilk 4 ayı için aylık azami prim artış oranı yüzde 5 olacak. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortasında 2024 yılının ilk 4 ayı için aylık azami prim artış oranı yüzde 5 olacak. Trafik sigortası azami primi, 2024 Mayıs'ından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek. Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak. Zorunlu trafik sigortasında artış oranı, Mayıs 2023 tarihinden bu yana aylık yüzde 2'ydi.