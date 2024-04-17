Zülfü Livaneli’ye ‘Yılın En İyi Hikâye Ödülü’

Kültür Sanat Servisi

Zülfü Livaneli, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlara yeniden buluşturduğu ‘Gölgeler’ adlı hikâyesiyle, Kitap Yurdu Türkiye Okur Ödülleri’nde “2023 Yılın En İyi Hikâye” ödülüne değer görüldü. Aykut Aydoğdu’nun çizimleriyle zenginleştirilen yeni baskı Gölgeler’de, eserlerinin yanı sıra yaşanmışlıklarıyla da iz bırakan yazar ve şairler İstanbul akşamlarında bir araya getiriliyor.

Livaneli’nin romanının bir bölümü olarak başlayıp, kendi başına bir eser haline gelen Gölgeler, İstanbul’un büyüleyici atmosferinde can bulan edebi ve tarihi kişiliklere saygı duruşunda bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ten Fatih Sultan Mehmet’e, Nâzım Hikmet’ten Halide Edip Adıvar’a kadar pek çok ünlü isme yer verilen bu hikâyede edebiyat tarihine ilişkin pek çok ayrıntı da yer alıyor.