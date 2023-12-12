Zulu Kralı Misuzulu'yu tanıyan hükümet kararı iptal edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde mahkeme, ülkenin en kalabalık etnik grubu Zuluların "sembolik kralı" Misuzulu KaZwelithini'yi tanıyan hükümet kararını iptal etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde mahkeme, ülkenin en kalabalık etnik grubu Zuluların "sembolik kralı" Misuzulu KaZwelithini'yi tanıyan hükümet kararını iptal etti.

Gauteng Yüksek Mahkemesi, Misuzulu'nun geleneklere ve hukuka aykırı şekilde tahta geçtiğine hükmederek, kendisini Zulu kralı olarak tanıyan hükümet kararını geçersiz kıldı.

Geçen yıl, Durban kentindeki Moses Mabhida Stadyumu'nda düzenlenen resmi taç giyme töreninde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, hükümetinin Misuzulu'yu Zulu kralı olarak tanıdığı resmi sertifikayı sunmuştu.

ZULU TAHTI

Zulular, 13 milyonluk nüfuslarıyla Güney Afrika'nın en kalabalık etnik grubu olma özelliği taşıyor. Bu nüfusun büyük bölümü ülkenin doğusunda yaşıyor.

Kral Shaka önderliğinde 19. yüzyıl başlarında gücünün doruğuna ulaşan Zulu Krallığı, sonrasında Avrupalı sömürgeciler tarafından yıkılsa da, Zulu tahtı bugün Güney Afrika anayasasında yer alan sembolik bir makam olarak varlığını sürdürüyor.

Zulu monarşisi sembolik bir makam olsa da 14 milyonluk bu halk için kültürel açıdan önem taşıyor. Kral, milyonlarca dolar yıllık geliri ve seçmen kararlarını etkileyebilme potansiyeliyle, bölge siyasetinde önemli bir figür kabul ediliyor.

KRAL MİSUZULU

Yaklaşık 53 yıl tahtta kalan Zulu Kralı Goodwill Zwelithini'nin Mart 2021'de Kovid-19 nedeniyle vefatının ardından, Zulu monarşisinin başına kimin geçeceği konusu mahkemelere uzanan tartışmalara yol açmıştı.

Nisan 2022'de vefat eden taht naibesi annesi Kraliçe Zwelithini tarafından yeni Zulu Kralı ilan edilen Misuzulu, 20 Ağustos 2022'de geleneksel bir törenle taç giymişti. Daha önce hükümet, Kral Misuzulu'yu yasal olarak tanıdığını bildirmişti.