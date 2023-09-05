Zverev şikayet etti, Hitler'in 'en ünlü cümlesini' kullanan taraftar stadyumdan çıkarıldı

ABD Açık'ta Jannik Sinner ile karşılaşan Alexander Zverev, bir taraftarın "en ünlü Hitler cümlesini söylediğini" belirterek, "Bu kabul edilemez. Bu inanılmaz bir şey" ifadeleriyle tepki gösterdi. Teşhis edilen taraftar, stadyum dışına çıkarıldı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta 12 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 6 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaştı.

Zverev, karşılaşmayı -4, 3-6, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, karşılaşmanın dördüncü setinde Zverev, servis atarken sandalye hakemi James Keothavong'un dikkatini seyirciye çekmek için durdu.

Bir taraftarın, faşist diktatör Adolf Hitler'in sözünü kullandığı aktaran Zverev, "Az önce bu dünyadaki en ünlü Hitler cümlesini söyledi. Bu kabul edilemez. Bu inanılmaz bir şey" dedi.

Sandalye hakemi arkasını döndü ve taraftardan kendisini tanıtmasını istedi ancak taraftar gelmedi. Keothavong daha sonra taraftarları adil olmaya ve her iki oyuncuya da saygı göstermeye çağırdı.

Birkaç dakika sonra güvenlik personeli sahanın kenarına gelerek diğer seyircilerin de yardımıyla taraftarı teşhis etti ve sonunda stadyum dışına çıkardı.