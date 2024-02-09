1 milyon yerel tohumun dağıtımı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde ürettiği 1 milyon yerel tohumun dağıtımına başladı. Tarımsal desteklemeler kapsamında 53 bin adet meyve fidanının dağıtımına da başlanacak.

BirGün EGE

Türkiye’nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar tüm Türkiye’ye 18 milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı için dikimi yapılan ürünlerden elde ettiği tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerini tamamladı. 120 çeşit yerel türden oluşan tohumların dağıtımına 1 Şubat 2024 itibariyle başlandı.

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Cumhuriyet’in 93. yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Yerel Tohum Merkezi’nde 976 Ata Tohumu envantere alındı ve bu tohumların dikimi yapılarak bugüne kadar 18 milyon yerel tohum ülke geneline dağıtıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılında dağıtımını yapacağı yerel tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerini de tamamladı. Yerel Tohum Merkezi’nde daha önce dikimi yapılan 120 Ata Tohumu’ndan elde edilen tohumlar Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarı’nda test edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılında 1 milyon tohumu vatandaşlara ulaştıracak. Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında dağıtacağı yerel tohumlardan edinmek isteyen vatandaşlar 444 48 01 Çağrı Merkezi’ni arayarak ya da Yerel Tohum Merkezi’ne başvurarak bu hizmetten yararlanabilecek.

53 BİN ADET MEYVE FİDANI

Muğla Büyükşehir Belediyesi üreten çiftçilere verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi zeytin, kestane, ceviz, keçiboynuzu ve badem fidanlarının dağıtımına başlıyor. Tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli zeytin, kestane, ceviz, keçiboynuzu ve badem fidanı desteklemesine başlıyor. İl genelinde bugüne kadar 205 bin adet meyve fidanı, 575 ton tohumluk patates ve 578 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılırken 2023 yılı için hazırlanan fidan dağıtımı da başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan fidan dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması şartı istenecek. Desteklemeler 2 ile 10 dekar arası araziler için yapılacak. Bütün çiftçiler bu desteklemeden doğrudan faydalanabilecek. Meyve fidanı dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarımsal hizmetler dairesine bireysel başvuruda bulunabiliyor.