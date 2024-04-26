13. Alaçatı Ot Festivali milyonları ağırladı

Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgâhlarda yerini aldığı 13’üncü Alaçatı Ot Festivali son gününde binlerce kişiyi ağırladı. Edis, Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu gibi birbirinden değerli isimlerin sahne aldığı festivalde en güzel yemekler ve otlar yarıştı.

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 18-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nde çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da ‘Öz’e Dönüş” konseptiyle konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırladı.

BAHARI KARŞILADILAR

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişinin akın ettiği festivalin son gününde yoğunluk yaşandı. Bu yıl ilk kez yapılan sokak sanatçıları, sanat sokağı, edebiyat ve söyleşiler gibi pek çok alandaki yenilikler beğeni topladı.

Bu yıl “Şevketi Bostan” temasıyla düzenlenen festivalde acı ot, kuzukulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat otu, kuşkonmaz, biberiye otu gibi çok sayıda bitkinin yanı sıra otlu yemekler ve el işi ürünlerin de sunulduğu stantlar yoğun ilgi gördü.

Festival coşkusu Ayhan Sicimoğlu, Edis, Mor ve Ötesi gibi birbirinden değerli isimlerin sahne almasıyla zirveye çıktı. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş sanatçıların şarkılarına eşlik ederek baharı karşıladı.

Festivalde otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlendi. Alaçatı Amfi Tiyatro’da sunuculuğunu Doğa Rutkay’ın, Jüri Başkanlığını Ayhan Sicimoğlu’nun yaptığı “En Güzel Yemek Yarışması ile En Çok Çeşit Ot Toplama Yarışması” düzenlendi.

11 çeşit yemeğin yarıştığı yarışmanın jüriliğini, festival kurucularından Ayhan Sicimoğlu’nun da içlerinde bulunduğu şefler Ahmet Güzelyağdöken, Gökçen Adar, Ayşe Nur Mıhçı, Figen Mertol, Reşat Akbaykal, Süreyya Üzmez, Prof. Dr. Menşure Özgüven, Dr. Ayfer Tan, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci, Nuran Erden yaptı.

Yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın hediye edildi. En Güzel Yemek Yarışması’nda Ebru Devecioğlu birinci, Mevlüde Kitapçıoğlu ikinci, Necla Işıklıoğlu üçüncü oldu. Vejetaryen dalında ise Deniz Alagöz birinci seçildi.

Tıbbi aromatik ve yenilebilir otlardan oluşan En çok Çeşit Ot Toplama Yarışması’nda ise 107 çeşit ot ile Nurcan Erden, 104 çeşit ot ile Eşenur Derin Kurnaz, 91 çeşit ot ile Esmanur Kurnaz da üçüncü oldu.

DENİZLİ, TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’nin buluştuğu festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Çiftçilerimiz, yerli üreticilerimiz, turizmcilerimiz, işletmelerimiz, esnafımız, pazarcılarımız, şeflerimiz, restoranlarımız, STK’larımız ile bir bütün olarak seçimden 45 gün önce planlamaya aldığımız festivalimizde en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaya çalıştık. Öz’e Dönüş temasıyla yola çıktığımız festivalimizde kısa zamanda maksimum memnuniyet yaratmak için başta Alaçatı Ot Festivali komitemiz, organizasyon ekibimiz ve çok kıymetli Çeşme Belediyesi emekçilerimiz 24 saat sahada büyük özveriyle çalıştılar. Her sene üzerine katarak geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.