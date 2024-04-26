17 karikatürist İzmirliler için 4 gün portre çiziyor

BirGün EGE

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği, 25-28 Nisan tarihleri arasında 9 ülkeden 17 sanatçıyı ağırlıyor. Küratörlüğünü Menekşe Çam’ın üstlendiği şenliğe Belçika’dan Jasper Vandecruys, Birleşik Krallık’tan Christopher Knapman ve George Williams, Bulgaristan’dan Silvia Radulova ve Zlati Krumov, Fransa’dan Philippe Moine ve Romain Guyot, Gürcistan’dan Niko Kemularia (KEMO), Hırvatistan’dan Ivan Sabolic ve Kresimir Kvestek, KKTC’den Mustafa Tozakı, Romanya’dan Adrian Bighei, Türkiye’den Burak Akerdem, Cemil Ayana, Turan İyigün ve Zeynep Gargi katılacak.

Şenlik kapsamında sanatçıların eserlerinden oluşan sergiler 25 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında Alsancak Vasıf Çınar Meydanı ve Konak Metro Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşacak. 25 ve 26 Nisan’da şehrin birçok noktasında kurulan etkinlik alanlarında ücretsiz yüzlerce karikatür çizildi. Tüm sanatçılar 27 Nisan’da birbirinden eğlenceli çizimlerden oluşan anı duvarı oluşturmak için Fahrettin Altay Metro İstasyonu’nda buluşacak. 3. İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği’nin detaylı programına kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.