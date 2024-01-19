2 ayda 30 okuldan 1600 öğrenci ziyaret etti

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 100’üncü Yıl Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı, kasım ayından bu yana 30 okuldan 1600 öğrenciyi ağırladı. İzmir’in birçok ilçesinden öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programlarının yanı sıra son olarak Aydın-Kuşadası Özel Naci Akdoğan Okulu’ndan 100 kişilik öğrenci grubu parkı ziyaret etti. Öğrenciler eğitim parkındaki atölye ve oyunlarla keyifli vakit geçirme imkânı buldu. Ziyaret kapsamında matematik ve zekâ oyunlarını gezi esnasında eğitmenlerden öğrenen öğrenciler, Cahit Arf Bilim Atölyesi'nde de eğlenceli etkinliklere katıldı. Dijital zekâ oyunları, satranç, astronomi, bilim, arkeoloji, müzik gibi atölyeler öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Avrupa’nın en büyük, İzmir'in ilk Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı ile içindeki Livaneli Kütüphanemizi Bayraklımıza kazandırdık. Bu park, çocuklarımızın zihinsel gelişimine pozitif katkı sunuyor. Çocuklarımızın, matematik ve fen bilimleriyle ilgili birçok konuda oyunlarla birlikte öğrenme süreçlerini de destekliyoruz. Eğlenirken öğrenme imkânı sunuyoruz. Birçok okuldan eğitmenlerimizin ve çocuklarımızın da parka büyük ilgi göstermesi bizi oldukça mutlu ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.