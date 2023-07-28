2. Dikili Kitap Günleri başlıyor

BirGün Ege

Dikili Belediyesi ile Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle 29 Temmuz-6 Ağustos arasında “Kitap Dikili’de Güzel” sloganıyla yapılacak. 2. Dikili Kitap Günleri, bu yıl “100. Yılında Cumhuriyet” temasıyla kapılarını açıyor.

Etkinlikte Türkan Şoray, Ataol Behramoğlu, Ayşen Şahin, İsmail Arı, İpek Özbey, Sibel Hürtaş, Yaşar Aydın, Bilsen Başaran, Ahmet Ümit, Çiğdem Toker, Kadri Gürsel, Ozan Gündoğdu, Ayhan Bozkurt, Kemal Okuyan, Çağla Çinili, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Erdoğan Çınar, Barış Pehlivan ve Timur Soykan okurlarıyla buluşacak. Kent tarihinde bir ilk olarak geçen yıl başlattığı Dikili Kitap Günleri’ne ikinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz “Eşsiz günbatımı eşliğinde Dikili sokaklarında denizden gelen meltem rüzgârının iyot kokusuyla beraber kitap kokularının yayılacağı etkinliğimizde ülkemizin değerli sanatçılarını, aydınlarını, siyaset insanlarını kitapseverler ile buluşturuyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenleyeceğimiz etkinliğe halkımızı davet ediyoruz” dedi.