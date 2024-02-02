22 binden fazla hane sağlık için ziyaret edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 22 Bin 729 hanenin kapısını sağlık için çaldı. Hasta nakil hizmeti ile de yurttaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetlerinden bugüne kadar 43 bin 21 kişi yararlandı.

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti ile sağlık ekipleri bugüne kadar 13 ilçede 22 bin 729 haneyi ziyaret ederek 364 bin 32 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında oluyor. Ekipler, enjeksiyon uygulamaları, serum takma, takibi, sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde veriyor.

Muğla’nın 13 ilçesi 569 mahallesinde devam eden Evde Bakım hizmetini Büyükşehir Belediyesi 93 personel, 29 hasta nakil aracı ve ambulansı ile devam ettiriyor. Bugüne kadar il genelinde 22 bin 729 hanede 26 bin 640 kişiye 364 bin 32 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verildi. Ayrıca ekipler talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

43 BİN 21 YURTTAŞ YARARLANDI

Sağlık hizmetlerinde hasta nakil hizmeti ile de yurttaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetinden yararlanan ve talep eden vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını deneyimli personeli ve hasta nakil ambulansları ile yapıyor. Bugüne kadar 62 bin 611 nakil gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden 16 bin 381 vatandaş yararlandı. Büyükşehir’in evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısı 43 bin 21 kişi.