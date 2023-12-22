40 bin dosta yardım eli uzatıldı

BirGün EGE

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kısırlaştırma, tedavi, bakım ve aşılama çalışmaları ile birlikte toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla seminerler, sahiplendirme etkinlikleri ve festival düzenlendi. 2023 yılı içinde yaklaşık 40 bin can dosta müdahale ederek tedavilerini gerçekleştiren, 4 bin 250 kedi ve köpeği kısırlaştırarak doğal ortamına bırakan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü; 33 bin 382 can dosta çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi uyguladı. 650 sokak hayvanı operasyona alındı. Düzenlenen 4 sahiplendirme etkinliğinin de katkısıyla toplam 870 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Can dostlar için de sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent oluşturma amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Can dostlarımızın sağlık kontrollerini, kısırlaştırmasını, tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra kendi yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Bununla birlikte düzenlediğimiz bilgilendirici etkinlikler ile toplumsal farkındalığa katkı sunuyoruz. Karşıyaka bizim olduğu kadar onların da evi, onların da yuvası.” dedi.