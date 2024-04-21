43’üncü İstanbul Film Festivali’nden öneriler

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

43. kez perde açan İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı öncülüğünde gerçekleştiriliyor. 17-28 Nisan 2024 tarihleri arasında sürecek festival çarşamba günü perdelerini açtı.

Festival dünya sinemasından seçkin örnekleri, usta yönetmenlerin eserlerini ve genç yeteneklerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Dünyaca ünlü yönetmen Wim Wenders ve usta Japon oyuncu Koji Yakusho’ya filmlerinin gösterimleri öncesinde festivalin Sinema Onur Ödülü takdim edilecek.

Festivalde gösterilecek olan 132 uzun metrajlı filmden sizin için seçtiğimiz öneriler ise şöyle:

DAHOMEY

2019 yılında Atlantique filmiyle Cannes Film Festivali’nde büyük ödülü kazanmayı başaran Mati Diop yönetmenliğindeki Dahomey filmi, yağmalanmış 26 sanat eserinin 2021’de Fransa’dan Benin’e iade ediliş sürecini konu alıyor. 68 dakikalık belgesel, Berlin Film Festivali’nde en büyük ödül olan Altın Ayı’ya layık görüldü.

...KADIN (WOMAN OF…)

Polonyalı yönetmenler Malgorzata Szumowska ile Michal Englert imzalı bu film; Polonya’nın komünizmden kapitalizme geçiş sürecini bir bireyin dönüşümü üzerinden ele alıyor. Aniela Wesoly adındaki bir trans kadının hikâyesinin anlatıldığı bu film Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Altın Aslan için yarıştı. The Hollywood Reporter filmle ilgili şu yorumu yaptı: "... Kadın filminin asıl gücü, bireysel bir karakter çalışması olduğu kadar alışılmadık bir aşk hikâyesi olmasında..”

HIT MAN

Ünlü yönetmen Richard Linklater’ın yeni filmi Hit Man, Venedik Film Festivali’nde yarışma dışı olarak ilk kez seyirci karşısına çıktı. Bir seri katili merkezine alan bu aksiyon komedi, gazetedeki gerçek bir haberden esinlenerek yazıldı. Filmin yönetmeni Linklater’ın, filmin komedi, kara film, gerilim ve psikolojik incelemeye heves eden bir film olarak açıkladığı Hit Man kesinlikle festivalin en merak edilen filmlerinden bir tanesi.

KIZLAR BİLDİĞİNİZ GİBİ (GIRLS WILL BE GIRLS)

Himalayalardaki katı bir yatılı okulda okuyan Mira’yı konu edinen bu film, Mira’nın içinde uyanan cinsel ve isyankâr duyguların hâlâ içten içe yetişkinliği benimsemeyen annesi tarafından sekteye uğratılmasını ve bunun üzerine anne ile kız arasındaki çatışmanın yükselerek devam etmesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Shuchi Talati’nin “cinselliğimizden ve bedenimizden utanmamız isteniyordu. Bu yüzden senaryoyu yazmaya bir isyan duygusuyla başladığımı söyleyebilirim” diyerek bu filmi tamamen inadığına yaptığını söylediği film, Sundance Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

GEÇİŞ (CROSSING)

“Ve Sonra Dans Ettik” filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Levan Akın’ın yeni filmi, uzun süredir kayıp olan yeğeni Tekla’yı bulmak için kendine bir söz veren emekli öğretmen Lia’yı takip ediyor. Lia’nın İstanbul’da trans hakları için mücadele eden avukat Evrim’le tanışmasını ve kendini hiç alışık olmadığı topluluklar arasında bulmasını anlatıyor. Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde prömiyerini yapan Geçiş filminin büyük bölümü İstanbul’da geçiyor. Yönetmen Akın’ın “dayanışmaya övgüm ve İstanbul’a aşk mektubum” olarak tanımladığı bu film, festivalin en merak edilen filmlerinden biri.

YURT

Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyan Yurt, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in erkeklerin kaldığı bir dini yurtta yaşadıklarına odaklanıyor. Oldukça başarılı bir festival süreci yaşayan Yurt filmi, özellikle başrol oyuncusu Doğa Karakaş’ın etkileyici oyunculuğuyla da dikkat çekiyor.

TEREDDÜT ÇİZGİSİ

Sinemamızda adından söz ettirmeye başlayan Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi, idealist bir ceza avukatı olan Canan’ı merkezine alıyor. Uzun süredir emek verdiği bir cinayet davasının karar duruşması gününde Canan’ın; annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak durumunda kalmasını anlatan film festivallerde oldukça başarılı bir süreç geçirmişti. Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Erdem Şenocak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, merakla beklenen filmlerden bir tanesi.

BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL

Vuslat Saraçoğlu’nun yazıp yönettiği Bildiğin Gibi Değil filmi, düşünce biçimi ve hayat tarzı açısından birbirinden farklı üç kardeşin hikâyesini anlatıyor. Tahsin, Yasin ve Remziye babalarının gizemli ölümüyle doğdukları şehir olan Tokat’ta bir araya gelmesini anlatan film, Serdar Orçin, Alican Yücesoy, Hazal Türesan ve Ozan Çelik gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.