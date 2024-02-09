45 bin araç lastiği çöp olmaktan kurtuldu

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi daha temiz ve yeşil bir yeryüzü vizyonuna ulaşmak için 2020 yılında LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) ile işbirliği yaptı. Lisanslı ve yetkili firma ile yapılan bir protokol ile atık getirme merkezinde depolanan lastikler ilgili firmaya teslim edilmeye başlandı.

Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü 4 yıl içinde ömrünü tamamlamış 45 bin adet lastiği LASDER’e teslim etti. İlgili yönetmelik gereği, herhangi bir sebeple ömrünü tamamlamış lastiklerin doğaya atılması kesinlikle yasak. İşlenebilen bu lastikler geri dönüştürülerek çeşitli amaçlarla tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Böylece hem çevre korunurken hem de ticaretin gelişmesine ve ülke ekonomisine önemli katkı sunuluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyerek, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini Makine Araç Parkı içinde yer alan atık getirme merkezine getirebileceklerini hatırlattı.