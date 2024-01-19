5 yılda 13 bin ağaç

Bornova Belediyesi 5 yıllık süreçte ilçe genelinde toplam 13 bin ağaç dikti, 15 yeni ağaçlandırma alanı oluşturdu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu alanda yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

BirGün EGE

Bornova Belediyesi Mevlana’ya 4, Yunus Emre ve Karacaoğlan’a 3’er, Erzene’ye 2, Işıklar, Doğanlar ve Ergene’ye birer olmak üzere 7 mahallede 15 ağaçlandırma alanı oluşturdu. Kavaklıdere, Yunus Emre, Doğanlar, Işıklar ve Erzene’de 5 yeni park ve oyun alanı yaptı. Yapılan bu çalışmalarla ilçedeki mevcut yeşil alanların metrekaresi 34 bin 438 metrekare artırılarak 1 milyon 927 bin 153 metrekareye çıkarıldı. Tüm bu çalışmalar kapsamında dikilen ağaç sayısı 13 bin oldu. Ağaçların yanında 125 bin çalı dikimi, 405 bin çiçek ekimi yapıldı.

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte toplam sayısı 564 olan park ve yeşil alanların rutin bakım ve onarımlarını da yaptı. Bu çalışmalar kapsamında 20 kum çocuk oyun alanının zemini kauçuk malzemeye dönüştürüldü. Toplamda kaplanan kauçuk alan ise 8 bin metrekare oldu. İlçe genelindeki parklara 600 oyuncak kurulumu gerçekleştirildi. 50 parka da spor aletleri konuldu.

Bornova Belediyesi ağaç, bitki ve çiçek üretimini kendi fidanlığında öz kaynakları ile gerçekleştirdi. Bitki çeşitliliğini artırmak ve envanterini geliştirmek amacıyla lavanta, ateş dikeni, sarı papatya, meksika petunyası, şimşir, kartopu, alev çalısı, taflan ve zakkum çeşitleri çoğunlukta olmak üzere çelik yöntemiyle 100 bin adet bitki üretildi. Ayrıca 40 kilometrekarelik alandaki yabani otlar biçildi.

YEŞİL KONUSUNDA HASSASİYETİMİZ YÜKSEK

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, daha yaşanabilir bir kent olma gerekliliklerinin başında kişi başına düşen yeşil alan miktarının geldiğini ifade ederek, “Küresel ısınmanın etkilerini fazlaca hissettiğimiz son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar daha da önem kazandı. Bu nedenle son beş yılda 13 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Mevcut yeşil alanlarımıza da hassasiyetle sahip çıktık. Daha yeşil bir Bornova için ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek” dedi.