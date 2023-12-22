5 yılda 5 anaokulu sözü gerçek oluyor

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncü ve 5’inci şubesi için artık gün sayılıyor. Nar Çiçekleri Anaokulları’nın sırasıyla Yaşar Kemal, Narlı, Çatalkaya şubelerini hizmete alan Narlıdere Belediyesi, yeni yıl ile birlikte Ilıca Şubesi’nde de öğrenci alımına başlayacak.

2024 yılı mart ayında hizmete girecek olan Çamtepe Şubesi ile birlikte ‘5 yılda 5 anaokolu’ vaadi gerçekleşmiş olacak. Belediyenin ‘çocuklar okula, anneler işe’ parolasıyla başlattığı proje ile Nar Çiçekleri Anaokulları’nda öğrenci kontenjanı 400’e ulaşacak. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hayata geçirdikleri Nar Çiçekleri Anaokulları ile çocukları nitelikli eğitimle buluşturduklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere Belediyesi olarak Nar Çiçekleri Anaokullarımızla eşitsizlikleri ortadan kaldırıyor, çocuklarımızı eşit ve adil eğitimle buluşturuyoruz. Uzmanlara göre çocuklar fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini ve dil becerilerinin büyük bir bölümünü okul öncesi dönemde tamamlıyor. Bu süreçte yapılacak yanlışlar çocukların tüm yaşamını olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Bu sebeple biz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın doğru ve nitelikli eğitimle buluşması için çok hassas davranıyoruz. Ayrıca Nar Çiçekleri Anaokullarımızla annelerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılımını da desteklemiş oluyoruz” dedi.